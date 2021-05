SAN MARZANO SUL SARNO. L’OPPOSIZIONE CHIEDE DI LASCIARE LA GORI

San Marzano sul Sarno fuori dalla Gori. A chiederlo sono i consiglieri comunali del gruppo “#Noi sempre tra voi” in una nota indirizzata, tra gli altri, anche al sindaco. “Vista la sentenza del Consiglio di Stato numero 3137 del 2021 che ha dato ragione al Comune di Roccapiemonte nel giudizio intentato da Gori per il mancato trasferimento del servizio idrico ad essa, quale gruppo consiliare di opposizione, chiediamo al sindaco, al responsabile del settore e al responsabile avvocatura di avviare l’iter necessario per uscire dalla gestione privatistica dell’acqua Gori e tornare alla gestione pubblica. Ora più che mai occorre battersi insieme ed in tutte le sedi affinché l’acqua anche nella nostra San Marzano sul Sarno torni ad essere un bene pubblico”, hanno affermato i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda.

