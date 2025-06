SAN VALENTINO TORIO. DAL 3 LUGLIO AL VIA L’EDIZIONE 2025 DI OUTDOOR FILM FESTIVAL

“Una location prestigiosa quella della sede napoletana della FONDAZIONE BANDO DI NAPOLI in Via dei Tribunali, che ci accoglie ogni anno per la consueta conferenza stampa di presentazione di OUTDOOR FILM FESTIVAL, gia’ presentata al Festival di Cannes il 18 Maggio scorso.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Ringrazio davvero di cuore il Direttore Generale della Fondazione Dott. Ciro Castaldo e tutto il Consiglio di Amministrazione per l’ ospitalita’ ed il sostegno.

Tanti ringraziamenti vanno anche agli altri sostenitori privati, in primis la Carisal, ai tanti imprenditori locali e non solo, che guardano con attenzione alle iniziative culturali e sociali per la crescita economica del territorio dell’ Agro Nocerino Sarnese.

Grazie all’ Associazione Culturale Soffermiamoci, che promuove ed organizza il festival, al suo direttore artistico Giuliano Squitieri ed a tutti i giovani che collaborano e lavorano sodo per la organizzazione di questa straordinaria manifestazione.

Grazie all’amministrazione Comunale, agli operai, agli uffici comunali, ai tanti che lavorano per questo evento che dal 3 al 6 Luglio portera’ migliaia di giovani e non solo nel nostro paese.

Dopo il successo avuto a Cannes, presso il padiglione italiano del Festival Internazionale del Cinema, ci apprestiamo ad accogliere, nuovamente, tanti visitatori che arriveranno nella Citta’degli Innamorati tra cultura, cinema, tv, artisti, spettacoli, masterclass, proiezioni, giuria, personaggi famosi.

Vi aspettiamo dal 3 al 6 Luglio…!!

L’ Assessore alla Cultura Raffaella Zuottolo

L’ Assessore agli Eventi Enzo Ferrante

Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale