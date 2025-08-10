SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AL VIA LAVORI POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA”

Ancora un po’ di pazienza e termineranno i lavori di potenziamento delle infrastrutture elettriche sulle strade principali della frazione Casatori. Via Armando Diaz, Via dell’ Infiorata, Via Salvatore Longobardi, Via Comm. Giuseppe Longobardi sono interessate, nelle ultime settimane, da lavori di potenziamento delle infrastrutture elettriche. Un fatto rilevamento per famiglie, imprese, attivita’ commerciali e Produttive, industrie.

E’ quanto annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Dopo il completamento dei lavori eletterici si riprristineranno provvisoriamente gli scavi e poi ci sara’ la messa in sicurezza definitiva con la realizzazione del nuovo manto stradale lungo tutta la carreggiata stradale.

Opere importanti per migliorare la ricettivita’, la capacita’ produttiva di imprese e aziende e i servizi ad attivita’ artigianali, commerciali e famiglie.

Qualsiasi opera pubblica venga realizzata sul territorio comunale da Enel, Gori, Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica o da altro ente comprensorio, non puo’ che essere preventivamente ed obbligatoriamente condivisa e programmata con l’ Amministrazione Comunale, la quale indirizza è interviene pienamente sui dettagli del progetto, sulle strade o aree coinvolte, sulle priorita’ realizzative, organizzazione dei lavori, viabilita’, scelte ed orientamento degli investimenti.

Non c’ e’ alcuna opera che si realizzi che non venga realizzata senza il volere e la condivisione del Sindaco e dell’ Amministrazione Comunale.

Nei prossimi giorni si prosegue per la riasfaltatura di Via Toria, dove l’ Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto dalla GORI la sostituzione e il rifacimento della nuova rete idrica e la messa in sicurezza dell’ intera carreggiata stradale e si continua anche con i lavori di potenziamento delle infrastrutture elettriche a Casatori in Via Comm. Giuseppe Longobardi.