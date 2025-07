SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “GRANDE SUCCESSO PRIMA EDIZIONE FESTIVAL JAZZ”

“Tre serate di successo straordinario. Oltre le piu’ rosee aspettative.

Stasera chiusura con il botto, con il trio SERVILLO – GIROTTO – MANGALAVITE ed il loro tributo jazz al grande LUCIO DALLA. Ringrazio davvero di cuore la direttrice artistica Angela D’Ammora per la sua dedizione, il suo impegno e la sua professionalita’, dedicati con abnegazione a questa prima edizione del #SanValentinoJazzFestival.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Ringrazio i grandi artisti e i musicisti che si sono esibiti in queste serate e che ci hanno onorato della loro presenza, deliziandoci con la propria straordinaria arte.

Grazie anche a tutta l’ Amministrazione Comunale che ha sostenuto questo grande evento di cultura, musica, spettacolo e socialita’.

Grazie al dott. Giovanni De Caro, Responsabile del Settore Eventi e Spettacoli per la importante collaborazione, agli agenti di Polizia Locale, alla nostra Azienda San Valentino Servizi ed ai suoi operatori, al Settore Manutenzioni e a tutti gli operai comunali, a Geppino Caldiero per la sicurezza degli impianti elettrici, a Daniele Longobardi per i contenuti foto, video e social.

Grazie a tutti i nostri concittadini, ma anche ai tantissimi visitatori che sono venuti a trascorrere con noi bellissime serate di musica e cultura sotto le stelle della Citta’ degli Innamorati.

Ci vediamo l’ anno prossimo con la seconda edizione…. siamo gia’ al lavoro…!!!