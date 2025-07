VALLO DELLA LUCANIA. GIOVANNI GUZZO: “GRANDE EMOZIONE PER FESTA SAN PANTALEO”

Per la comunità di Vallo, la festa patronale e’ un momento speciale di preghiera, di gioia, di identità e di sentita partecipazione. E’ il simbolo di una profonda devozione e un’occasione per rinsaldare il legame con una tradizione antica che celebra il Santo di Nicomedia, protettore dei medici e delle ostetriche che, sotto l’imperatore Diocleziano, fu torturato e martirizzato per non aver rinnegato la sua fede cristiana.