SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “INTERVENTI PER LA RIMOZIONE DI MICRO DISCARICHE”

Tanti gli interventi della “San Valentino Servizi” e dell’ Ufficio Ambiente del Comune. Invochiamo da piu’ parti la collaborazione ed il rispetto dell’ ambiente e della salute pubblica e ringraziamo sempre le tantissime persone che ci tengono come noi alla tutela ambientale.

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Ma purtroppo c’ e’ una piccola parte di persone irresponsabili e totalmente irriguardose dell’ ambiente in cui viviamo.

Alla frazione Casatori abbiamo dovuto lavorare due giorni (e non abbiamo finito) per rimuovere rifiuti di ogni tipo lasciati nei luoghi pubblici e nelle strade, come Vico San Giuseppe e Via della Spiga.

Stamattina si e’ lavorato in Via Ruggiero e Via Torisi, nei pressi dei ponti della Ferrovia.

Ringrazio l’ Assessore all’ Ambiente Pasqualina Garofalo e tutta la San Valentino Servizi per il lavoro straordinario che stanno portando avanti per rimuovere gli scempi provocati dai pochi sporcaccioni che ci sono in giro.

Ma il cattivo esempio di pochi puo’ rovinare il sacrificio di tanti.

Invitiamo davvero tutti a denunciare comportamenti incivili e che danneggiano la collettivita’.

Se vedete persone che sversano fuori luogo adatto e fuori orario denunciate la cosa al Sindaco, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, a qualsiasi forza dell’ Ordine, ad un consigliere comunale, ecc.

Chiediamo davvero collaborazione a tutti su questo fronte, coscienti che su questa tematica occorre la massima attenzione da parte di tutti, non solo delle istituzioni.