Martedì 5 Novembre alle ore 10.30 ci sara’ la consegna dei lavori per la ristrutturazione e messa a norma del CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE “GIOVANNI VASTOLA” sito in Via Giambattista Vico n. 1 a San Valentino Torio.

Un’ opera da 1 milione di euro dei quali 700.000 euro sono stati ottenuti dal bando Sport e Periferie annualita’ 2022.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.