SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “NUOVI LABORATORI PER L’ISTITUTO REA”

ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE “DOMENICO REA”, SUCCURSALE DI SAN VALENTINO TORIO: tra qualche giorno iniziano i lavori di realizzazione dei laboratori a servizio del corso ALBERGHIERO. Intanto questa mattina un incontro proficuo si e’ tenuto per integrare i rapporti istituzionali e le attivita’ di programmazione didattica tra il nostro Istituto Comprensivo Mazzini/Don Milani e l’ Istituto Superiore.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Ringraziamo per la presenza il Prof. Aniello Mennella, Dirigente del nostro Istituto Comprensivo e la dott. ssa Annamaria D’ Angelo, Dirigente dell’ Istituto Superiore Domenico Rea, oltre che il prof. Antonio Campitiello e la prof. ssa Pina D’ Arienzo.

In programma nelle prossime settimane attivita didattiche curriculari integrate per promuovere anche il territorio e le tradizioni locali.

Pian piano cresce il nostro Istituto Superiore.

Ed e’ una bella soddisfazione…!!!

Siamo partiti l’ anno scorso a Novembre con una prima, ovvero con 15 alunni.

Questa prima e’ diventata ora una classe seconda e sono 24 i ragazzi che la frequentano quest’ anno.

Ma si e’ costituita una nuova prima e dunque e’ partito un nuovo corso con altri 18 studenti.

Siamo contenti che si siano iscritti in questa nuova prima molti ragazzi del nostro paese…!!!

E’ importante che ci credano le famiglie ed i ragazzi di San Valentino, ma ci saro anche (come gia’ avvenuto l’ anno scorso) studenti provenienti da Sarno, San Marzano sul Sarno, Striano, ecc, ed altri comuni limitrofi.

Fra qualche settimana partiranno anche i lavori della Provincia di Salerno per i laboratori didattici (reception, sala, bar), cosicche’ le esercitazioni pratiche potranno essere fatte in loco e non necessariamente alla sede centrale.

Un altro grande risultato che ci consente di migliorare la ricettivita’ e la potenzialita’ dell’ Istituto.

Vogliamo ricordare a tutti quanti che abbiamo anche altri due indirizzi per la nostra succursale, che ci ha concesso la Regione Campania: ISTITUTO TECNICO AGRARIO e LICEO ECONOMICO SOCIALE.