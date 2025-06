SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “PROSEGUONO I LAVORI AL CAMPO SPORTIVO”

“In corso di realizzazione i cordoli di fondazione per realizzare le recinzioni a norma che delimiteranno il terreno di gioco e lo isoleranno dalle zone destinate ai tifosi ospiti dai locali. Gia’ abbattute tutte le tribune che non erano piu’ sicure. Completato lo spessore di vari strati di drenaggio in pietra di varia granulometria, realizzate le tubazioni di accumulo dell’ acqua piovana.”

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Gia’ arrivati in cantiere i rotoli di erbetta sintetica che poi dovranno essere posati, nonche’ tutte le buste piene di sabbia di riempimento del tappeto di gioco.

Siamo ormai pronti per il completamento e la posa in opera degli strati di erbetta sintetica.

Si lavora ancora a giugno, luglio e agosto ma a settembre il nuovo campo da gioco sara’ pronto per l’ uso.

Per la tribuna e l’ area attrezzata stiamo predisponendo un nuovo progetto per la relativa ristrutturazione complessiva ed i lavori inizieranno immediatamente dopo la fine del primo lotto di lavori, che sono in corso di realizzazione.

Ma a settembre si giochera’ a calcio su un playgroud nuovo di zecca e finalmente all’ avanguardia.

Nel complesso cambiera’ completamente il volto dell’ intero centro sportivo polifunzionale “Giovanni Vastola”.

Oggi insieme al vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo per monitorare lo stato dei luoghi e siamo davvero orgogliosi dello stato di avanzamento dei lavori.

#Avanti con opere e realizzazioni.

Un’ altra opera pensata, progettata, finanziata, appaltati ed ormai quasi realizzata.