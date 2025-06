SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “SICUREZZA STRADALE E’ UN DIRITTO”

“In questi anni abbiamo lavorato tantissimo per mettere ORDINE alla viabilita’ in questo paese, realizzando la segnaletica orizzontale e verticale, posizionando dossi, aree di frenatura, segnali luminosi, eliminando parcheggi abusivi dalle strade, ingorghi che creavano disagi e pericoli, costruito parcheggi, installato telecamere di videosorveglianza ovunque.

Abbiamo creato percorsi pedonali laddove prima venivano parcheggiate sconsideratamento auto in mezzo alla strada, senza alcun rispetto di persone con abilita’ diverse, mamme con passeggini, anziani a piedi, ecc.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Abbiamo attivato piu’ controlli per migliorare la sicurezza stradale e salvaguardare la vita dei cittadini.

Ci dispiace per chi non ha senso civico, per chi non rispetta le regole, per chi aizza contro le forze dell’ ordine, per chi non ha rispetto della vita degli altri, ma le istituzioni e la Polizia Locale devono perseguire il bene comune, salvaguardare la vita dei cittadini, assicurare il rispetto della legge e del codice della strada, che deve essere prima un DOVERE MORALE di ogni cittadino.

Il senso civico e l’ interesse generale devono prevalere rispetto a qualsiasi interesse di bottega.

Ricordo a tutti che e’ VIETATO DALLA LEGGE circolare con veicoli NON ASSICURATI.

E’ VIETATO circolare con veicoli NON REVISIONATI.

E’ VIETATO passare con il ROSSO al SEMAFORO.

E’ VIETATO circolare CONTROSENSO.

E’ VIETATO parcheggiare fuori dagli appositi STALLI DI SOSTA e soprattutto in mezzo alla strada creando pericoli ed intralci.

Regole basilari di civilta’, prima che disposizioni di legge.

LA LEGALITA’, L’ ORDINE E LA SICUREZZA DEI CITTADINI VENGONO PRIMA DI OGNI COSA.

Esprimo la mia piena solidarieta’ ed il plauso al lavoro svolto dal Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro, dai nostri agenti di Polizia Locale e dal nostro consigliere delegato alla Sicurezza Stradale e Polizia Locale Ernesto Velardo che, insieme a tutta l’ Amministrazione Comunale, hanno contribuito a creare il paese di oggi.

Un paese piu’ ordinato, sicuro, pulito ed accogliente ed apprezzato da chi viene a viverlo ed a visitarlo.

Il Sindaco Michele Strianese e l’ Amministrazione Comunale