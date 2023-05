SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “FINANZIATO ANCHE RESTYLING CAMPO SPORTIVO”

“Ancora un finanziamento per il nostro paese. 700.000 € a fondo perduto per il restiling del campo sportivo “GIOVANNI VASTOLA” e dell’ annesso centro sportivo polifunzionale.”

Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Ormai non si contano piu’ i finanziamenti che la nostra Amministrazione Comunale sta ottenendo per la comunita’.

Solo negli ultimi mesi abbiamo ottenuto 2.5 milioni per la rigenerazione urbana del centro storico, 1 milione per migliorare la raccolta differenziata e ristrutturare il centro di raccolta di Via dell’ Ecologia, 1.7 milioni per la progettazione esecutiva degli interventi di restiling di Palazzo Formosa, dell’ ex Mercato Ortofrutticolo e della scuola media di Via Terrazzani.

Per non parlare dei tanti altri finanziamenti minori e delle opere gia’ in corso.

Ora raggiungiamo un altro obiettivo importantissimo.

700 mila euro per il nostro campo sportivo che 8 anni fa, quando andammo al governo della citta’, trovammo sequestrato dalla magistatura (era chiuso da 5 anni !!!).

In tutti questi anni lo abbiamo riabilitato da tutti i punti di vista. Riaperto, ristrutturato, dato di nuovo in disponibilita’ alle squadre di calcio ed alla comunita’.

Giostrine, nuovo campo di calcetto, tennis, basket, servizi igienici, ecc, ecc.

Ora la #ciliegina sulla torta.

Anche San Valentino Torio avrà un nuovo campo sportivo grazie alla partecipazione al bando “Sport e Periferie 2022”.

Il nostro progetto si è posizionato ai primi posti a livello nazionale su migliaia di domande presentate: un risultato che premia i nostri sforzi e che ci permetterà di avere un impianto modernissimo e tutto in erba sintetica, con recinzioni a norma, tribuna ristrutturata, ecc, ecc