SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “SABATO 10 MAGGIO, GIORNATA PER LA LEGALITA'”

Nel 21° anniversario della sua dipartita, sabato 10 Maggio ospiteremo il IV memorial “UNA VITA PER L’ ARMA E LA LEGALITA’ “, per ricordare l’ impegno del generale dell’ Arma dei Carabinieri GENNARO NIGLIO, che ha combattuto nell’ AGRO NOCERINO SARNESE per tanti anni contro la criminalita’ organizzata ed il malaffare.

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.

Alle 10.00 ci sara’ una Santa Messa nella Chiesa San Giacomo Maggiore Apostolo celebrata da Don Alessandro Cirillo ed a seguire un incontro dibattito presso l’ aula consiliare in ricordo dell’ impegno profuso dall’ ufficiale durante gli anni della sua reggenza all’ allora Comando Compagnia di Nocera Inferiore.