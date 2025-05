NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “BINARIO DISMESSO, PROCEDURA VA AVANTI”

“La nota inviata da Ferservizi SpA da il via libera all’acquisizione a patrimonio comunale della linea ferroviaria dismessa Nocera-Codola, relativa al collegamento di via San Francesco con via Buscetto.

Successivamente, provvederemo alla stipula dell’atto di compravendita e all’appalto dei lavori di realizzazione della strada, con mutuo acceso presso Cassa Depositi e Prestiti.”

Lo scrive Paolo De Maio, Sindaco del Comune di Nocera Inferiore.

Questo nuovo collegamento affiderà alla città una nuova arteria che migliorerà la mobilità urbana e il deflusso del traffico verso sud e l’intero Agro.