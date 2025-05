I CONSIGLIERI REGIONALI DI DE LUCA ALLA FINESTRA: CON QUALE LISTA SI CANDIDERANNO ?

Da Luca Cascone a Franco Picarone, da Nino Savastano a Corrado Matera: gli uomini del Presidente della Regione De Luca, oggi, non hanno ancora notizie certe sulla lista nella quale, eventualmente, saranno ricandidati alle prossime elezioni di fine anno. Discorso, parzialmente, diverso per Andrea Volpe e Tommaso Pellegrino che, avendo un partito alle spalle, possono contare sulla presentazione della propria lista con tanto di simbolo con il Partito Socialista Italiano e con Italia Viva. E tutti gli altri ? Al momento, di certo, si sa che ci sarà la lista del Partito Democratico nella quale, a quanto si apprende. sarà, al 100%, candidato l’attuale consigliere regionale Franco Picarone. E le civiche che, 5 anni fa, hanno consentito l’elezione di Cascone (De Luca Presidente), Savastano (Campania Libera) e Matera (Moderati) ? Impossibile fare una previsione e cosi’ quando mancano 6 mesi all’appuntamento con il voto per le Regionali molti consiglieri in carica sono, ancora, in cerca di una casa.

