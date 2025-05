REGIONALI 2025. IL SINDACO DI SCAFATI ALIBERTI (FORZA ITALIA) PRONTO A CANDIDARSI

Relativamente alle prossime elezioni regionali il Sindaco di Scafati e consigliere provinciale FI, Pasquale Aliberti: “Una presenza in Regione Campania è fondamentale per Scafati. La nostra Città non ha certo bisogno di candidati di bandiera o semplici portatori di voti: non possiamo rappresentare il contenitore elettorale di partiti o di candidati vari che ambiscono ad essere eletti o solo a rientrare in Consiglio Regionale. Scafati ha bisogno di una presenza valida e competente così come tutti i territori della provincia di Salerno, gli amministratori e i sindaci che ormai, alla luce dei bilanci stringati, esigono opportunità e risorse che oggi vengono gestiti e veicolati sempre di più dalla Regione.

‘Essere’ in Regione Campania deve servire ad occupare la filiera istituzionale che in alcune parti di territorio è totalmente inesistente. In questi dieci anni nessuno dei consiglieri della sinistra mi ha mai mostrato il numero del Governatore della Campania! La forza dei rapporti istituzionali, politici e la capacità di costruire una rete tra i territori e la Regione sono diventate fondamentali. Pertanto, se Forza Italia dovesse chiedermi un impegno nelle liste che si stanno componendo sono pronto ad ‘esserci’ con la possibilità di una candidatura e di una elezione concreta, possibile, vincente nell’interesse di Scafati e di tutta la provincia di Salerno”.