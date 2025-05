VIRGINIA VILLANI (M5S): “IN PIAZZA PER DIRE NO A CHIUSURA PUNTO NASCITE SAPRI”

“Questa mattina siamo stati al fianco delle centinaia di persone che hanno affollato le strade di Sapri in una protesta compatta e pacifica per dire un fermo “NO” alla chiusura del Punto nascita dell’ospedale Immacolata. Una battaglia di civiltà e dignità, nel cuore del basso Cilento, in un territorio che conta 45.000 residenti e che raddoppia la popolazione in estate. La chiusura, annunciata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per il mancato raggiungimento del tetto minimo dei 500 parti annui (nel 2023 sono stati 191), ignora l’opportunità di richiedere deroghe previste per aree disagiate, come il Golfo di Policastro, e rappresenta una decisione burocratica in contrasto con la realtà e le esigenze sanitarie della popolazione. È vergognoso che, per logiche numeriche e giochi di potere tra Governo e Regione, si stia decidendo di chiudere un presidio essenziale. Proprio oggi, 5 maggio, si celebra la Giornata Internazionale delle Ostetriche, figure fondamentali per la salute di ogni donna e di ogni nuova vita. Una coincidenza simbolica ma potente: mentre nel mondo si riconosce il loro valore, qui a Sapri siamo scesi in piazza per difendere il loro ruolo e garantire il diritto a nascere nel proprio territorio, in sicurezza e senza dover affrontare lunghi spostamenti”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani a margine della protesta.

