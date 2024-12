SANDRO RUOTOLO A SALERNO IL PROSSIMO 9 DICEMBRE OSPITE DELLA CASA DELLA SINISTRA

L’europarlamentare del Partito Democratico Sandro Ruotolo sarà a Salerno, il prossimo 9 Dicembre, ospite della Casa della Sinistra, nella zona di Torrione, per discutere del libro di Leonardo Cecchi, RICONQUISTARE IL POPOLO. Un evento che ha una forte connotazione politica, considerato che l’incontro si terrà all’interno del quartier generale di Sinistra Italiana, uno dei partiti che ha detto no al Terzo Mandato per il Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Come no ha detto, insieme alla Segretaria Elly Schlein, proprio lo stesso Sandro Ruotolo, finito al centro di una serie di attacchi da parte dello stesso De Luca, per la sua posizione critica nei confronti della candidatura dell’attuale Presidente della Regione Campania.

Insieme a Sandro Ruotolo ci sarà anche l’ex consigliera regionale del Pd Anna Petrone, sostenitrice della candidatura vittoriosa di Elly Schlein alla carica di Segretario Nazionale del Partito Democratico.