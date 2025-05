SANITA’ IN CAMPANIA. A META’ GIUGNO LE NOMINE DI 13 DIRETTORE GENERALI

Sono ben 13 i Direttori Genarali di Asl o di Aziende Ospedaliere che, entro la metà di giugno, dovranno essere nominati dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Una grande infornata di nomine che il Governatore ha già chiarito di voler effettuare prima di lasciare il posto al suo successore. Si tratta delle 3 Asl di Napoli, dell’Asl unica di Salerno, Benevento ed Avellino, delle Aziende Ospedaliere Cardarelli, Colli, Policlinico Federico II (da concordare con l’Ateneo Partenopeo), Policlino Vanvitelli (da concordare con Università di Caserta), Azienda San Pio di Benevento, Azienda Moscati di Avellino.

Con un elenco di aspiranti manager formato da circa 100 nomi (dovrebbero essere 96 per la precisione ma i dettagli non sono ancora noti) e la nomina dei componenti della commissione d’esame formata da un dirigente dell’Agenas, un membro dell’Università Parthenope (l’Ateneo di Salerno indicato nell’originario bando ha declinato l’invito) e un componente scelto dall’Agenas, si avvia verso la fase operativa il bando per il rinnovo degli incarichi di vertice di 14 su 17 aziende sanitarie della Campania.