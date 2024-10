SANITA’ IN CAMPANIA. IL MINISTRO DELLA SALUTE SCHILLACI: “MASSIMO IMPEGNO PER RIDURRE LISTE D’ATTESA”

Il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto oggi a Napoli al congresso Sifo. A quanto si apprende, al termine del suo intervento, mentre stava lasciando la sede congressuale, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha chiesto allo stesso ministro Schillaci un breve incontro, per rappresentare alcune questioni inerenti la sanità campana. Nel corso dell’incontro Schillaci ha chiesto a De Luca massimo impegno per l’abbattimento delle liste d’attesa anche in seguito a recenti segnalazioni.

Share on: WhatsApp