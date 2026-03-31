SANITA’ IN CAMPANIA. IL PRESIDENTE FICO: “APPROVATE IN GIUNTA 23 NUOVE CASE DI COMUNITA'”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
Ventitré nuove strutture tra Case e Ospedali di Comunità, che si aggiungono alle 16 già attivate lo scorso gennaio. È quanto abbiamo approvato in Giunta. Un ulteriore passo per costruire una sanità territoriale più estesa, capace di intercettare i bisogni dei cittadini.
Allo stesso tempo abbiamo certificato l’entrata in funzione di altre 16 apparecchiature sanitarie ad alta tecnologia, che portano a 391 il totale dall’inizio del programma di investimenti, operative nelle Asl e nelle aziende ospedaliere della Campania.
Lo annuncia il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. 

Interventi concreti che vanno nella direzione di rendere più efficienti i servizi e migliorare la qualità dell’assistenza.
È questo il percorso che stiamo portando avanti per rafforzare la sanità e con l’uscita dal piano di rientro possiamo accelerare ancora di più questo lavoro.
Proseguiamo in questa direzione per una sanità pubblica più efficace al servizio dei cittadini.

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