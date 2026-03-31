IL COMUNE DI NOCERA INFERIORE PRESENTA I NUOVI LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO

L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore invita gli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione della conclusione dei lavori relativi al finanziamento del Ministero dell’Interno per la “Mitigazione del rischio da caduta di massi lungo le rampe di accesso al Santuario S.S. dei Miracoli di Montalbino” e presentazione dei successivi interventi necessari.
L’appuntamento è per venerdì 3 aprile alle ore 11:00 presso l’Aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore.
Interverranno il sindaco, Paolo De Maio, l’ingegnere Adele Stanzione, Responsabile Unico del Progetto, l’architetto Angelo Mirra, rappresentante della Sidoti Engineering S.r.l. e il collaudatore del progetto , ingegnere Gianluca De Risi.