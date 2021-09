SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO. CARPENTIERI SUONA LA CARICA PER LA MURA SINDACO

Nunzio Carpentieri, Sindaco del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino fino allo scorso agosto, suona la carica per sostenere la candidatura a sindaco di Antonio La Mura, per anni vice sindaco ed oggi candidato come primo cittadino del centro dell’Agro.

Stasera sarò ad Orta Loreto per sostenere Antonio La Mura Sarò in piazza, tra la gente che non ho mai tradito e che non mi ha mai tradito. Sarò con loro, per dire ad Antonio che noi ci fidiamo di lui, che è a lui che vogliamo affidare il futuro di Sant’Egidio.

La nostra presenza, fiera e orgogliosa, sarà la risposta migliore alle bugie e alla cattiveria.

È a questo orgoglio che faccio appello, alla fierezza di un popolo che non dimentica e che saprà premiare l’atto di amore di Antonio e della sua squadra.