SARDEGNA, DECADENZA TODDE: PRIMI VELENI TRA IL MOVIMENTO 5 STELLE ED IL PARTITO DEMOCRATICO

Ai vertici del Partito Democratico la strana vicenda della decadenza della Presidente della Regione Sardegna Todde non è piaciuta e, in alcune dichiarazioni, è stata bollata come conseguenza della “sciatteria e della incompetenza”, aprendo un primo momento di confronto all’interno dell’alleanza che, appena qualche mese fa, ha vinto le elezioni Regionali in Sardegna

I vertici del Movimento 5 Stelle, invece, con Giuseppe Conte in prima fila, hanno confermato il pieno sostegno a Stefania Todde che, adesso, dovrà attendere l’esito della procedura prima di poter fare ricorso alla magistratura.