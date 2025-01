COMUNE DI BATTIPAGLIA. APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE IL NUOVO CONTRATTO PER ALBA NUOVA

Nel Consiglio Comunale di Battipaglia del 30 dicembre 2024 con delibera n° 115 è stato approvato il nuovo Contratto della società in House providing Alba srl, società a totale capitale pubblico ed interamente partecipata dal Comune di Battipaglia.

Oltre all’affidamento della durata di 5 anni e al relativo schema di contratto conforme alla Delibera Arera n°385/2023, sono stati approvati, tra l’altro, gli allegati con il capitolato prestazionale e la carta dei servizi, con lo scopo di consentire all’Azienda di programmare maggiori investimenti tesi a migliorare l’efficienza e l’efficacia e conseguentemente la qualità dei servizi.

La Sindaca Cecilia Francese evidenzia come, grazie alla collaborazione di tutti i cittadini battipagliesi, anche nel 2024, è stata superata la soglia di legge del 65 % di raccolta differenziata. Nel 2025, sono previste altre sfide e nuovi importanti traguardi: saranno previste premialità per quei cittadini che conferiranno alcuni materiali differenziati presso l’Isola Ecologica, che per l’occasione sarà completamente informatizzata; il Posizionamento del “Mangiaplastica”, anch’esso con la possibilità di ottenere premialità in cambio del conferimento delle bottiglie di plastica; il posizionamento dei cassonetti “intelligenti” in alcune aree della citta, attraverso il finanziamento ottenuto con i fondi del PNRR.

Inoltre si evidenzia come il tutto rappresenti, in prospettiva, una grande opportunità anche dal punto di vista lavorativo; grazie, in particolare, alla Governance Societaria e alle segreterie sindacali provinciali ( FP Cgil e Fit Cisl) è stato possibile realizzare l’obiettivo di trasformare il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di 51 unità lavorative, frutto di selezione pubblica e da tempo impegnate nelle delicate ed essenziali attività di igiene urbana e servizi accessori.