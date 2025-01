ANTONIO IANNONE (FDI): “PRONTO SOCCORSO NOCERA STA SCOPPIANDO. INTERROGAZIONE AL MINISTRO SCHILLACI”

“Al pronto soccorso di Nocera Inferiore la situazione è diventata insostenibile con ammalati che non ricevono risposte tempestive e dignitose nonostante gli operatori sanitari facciano del loro meglio e lavorano essi stessi in condizioni disperate. Ad entrambi va la nostra solidarietà perché le responsabilità sono tutte della politica regionale di De Luca che non ha posto soluzioni organizzative adeguate. La scelta di non rendere l’ospedale di Nocera dea di secondo livello è la prima causa che ha generato questo disastro: considerata la chiusura di Scafati e che a Nocera Inferiore arriva anche una vasta utenza proveniente dai paesi vesuviani bisognava potenziare l’Umberto I che già è il riferimento dell’area più densamente popolata della provincia di Salerno. Questa mancata scelta e altre mancanze di attenzioni verso la sanità dell’Agronocerinosarnese sono alla base di questo fallimento sanitario e sociale intollerabile perché siamo giunti alla medicina di guerra, per malati ed operatori. Presenterò una interrogazione al Ministro Schillaci per accertare responsabilità su autoambulanze in fila per ore e pazienti ricoverati in barella nelle corsie. De Luca viene all’Umberto I solo per passerelle in occasione di inaugurazioni puerili di qualche macchina che esiste da tempo e che altrove è operativa da tanto. Accompagnato dai soliti proconsoli che gli fanno da codazzo dovrebbe passare mezza giornata al pronto soccorso con medici ed infermieri.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

