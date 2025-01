REGIONALI 2025. VERSO UN DERBY A CAVA TRA IL SINDACO SERVALLI ED IL VICE SINDACO SENATORE

Sarà un derby da giocare tutto in casa, quello che si preannuncia, a Cava de’ Tirreni, in vista delle prossime elezioni regionali: da una parte ci sarà, con il PSI, il Sindaco Vincenzo Servalli; dall’altra, con il simbolo del Partito Democratico, il Vice Sindaco Nunzio Senatore. Tutti e due a caccia dei voti nella città nella quale, da quasi 10 anni, governano ed amministrano sotto l’egida del Centro Sinistra, del Partito Democratico e, soprattutto, con la benedizione di Vincenzo De Luca. Adesso, per i due amministratori locali, all’orizzonte c’è una sfida da far tremare le vene, con uno scontro che, di sicuro, andrà oltre il dato politico, considerato che entrambi saranno candidati nella stessa coalizione. Ed intanto, da Cava de’ Tirreni, si moltiplicano le voci sul rischio che l’attuale amministrazione comunale, guidata da Servalli & Senatore, possa chiudere in maniera anticipata la sua esperienza: addirittura per la fine del mese di Gennaio 2025.

