BARONISSI. CONTA ALL’ULTIMA TESSERA PER IL NUOVO COORDINAMENTO CITTADINO DEL PARTITO DEMOCRATICO

E’ corsa all’ultima tessera, a Baronissi, per stabilire a chi spetterà, nel prossimo anno, la guida del Pd locale che, nelle elezioni comunali dello scorso anno, ha svolto un ruolo determinante nella scelta del candidato sindaco. Ora, in campo, ci sono almeno tre gruppi che guardano con attenzione al controllo del Circolo Locale del Partito Democratico: il primo, ovviamente, è quello che fa riferimento all’attuale Sindaco Anna Petta con un certo attivismo da parte dell’Assessore Farina, candidato in pectore per le prossime elezioni regionali; c’è l’area che si riconosce nel candidato sindaco battuto Marco Picarone ed infine un nutrito drappello di ex Consiglieri Comunali di Baronissi, i cosiddetti “nostalgici di Valiante” che, spinti anche da Salerno, puntano a conquistare la guida del Partito Democratico di Baronissi. Un fatto è certo: al termine della conta delle tessere, il Pd di Baronissi continuerà a vivere momenti di grande fermento.

