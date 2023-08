SARNO, COMUNALI 2024. FDI APRE ALL’INTESA CON LEGA E FORZA ITALIA: DUBBI SULLE PRIMARIE

Fratelli d’Italia apre ad un accordo con Forza Italia e Lega per le prossime Comunali di Sarno ma, al momento, non chiarisce la posizione del partito di Giorgia Meloni riguardo alla possibilità di celebrare le Primarie per la scelta del candidato sindaco. Con le dichiarazioni di Sirica, responsabile cittadino a Sarno per FDI, un primo passo in avanti, verso l’unità del centro destra, è stato compiuto ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere, soprattutto per i criteri da utilizzare nella scelta del candidato sindaco. Dopo Sarno anche negli altri comuni al voto nella prossima primavera ci sarà una schiarita all’interno del centro destra della Provincia di Salerno ? E’ tutto da vedere, a cominciare dal comune di Nocera Suiperiore.

