SARNO, FORZA ITALIA. NUOVE NOMINE ALL’INTERNO DEL GRUPPO GIOVANI DEL PARTITO

“Queste nomine segnano un momento cruciale nel nostro impegno a costruire un futuro migliore per tutti i giovani cittadini di Sarno che vedono in Forza Italia la casa naturale dei propri valori. Il Comitato Direttivo è stato scelto con grande attenzione, mirando a un gruppo di individui altamente competenti e motivati che lavoreranno instancabilmente per portare avanti la visione di Forza Italia”, ha detto De Stefano.

I membri del Comitato Direttivo di “Forza Italia Giovani Sarno” sono:* Nunzio Celentano: Nel ruolo di Vice Coordinatore e Responsabile dipartimento “Attività Produttive e Commercio”, apporterà la sua esperienza e la sua passione per sostenere il nostro movimento, e sarà il punto di riferimento per le iniziative che mirano a sostenere le imprese locali.* Martina Manfredonia: In qualità di Vice Coordinatore sezione Donne e Responsabile dipartimento “Politiche Giovanili” , apporterà il suo dinamismo e la sua dedizione per sostenere il coordinamento nella realizzazione dei nostri obiettivi.* Greta Ruggiero: Responsabile dipartimento “Comunicazione, Stampa e Social Network”, garantirà che la comunicazione all’interno e all’esterno del nostro movimento sia fluida ed efficace.* Iliano Fasolino: Responsabile dipartimento “Innovazione e Sviluppo”, porterà avanti la sua visione e la sua passione per l’innovazione, lavorando instancabilmente per identificare e promuovere soluzioni creative alle sfide che la nostra città affronta.

Nelle prossime settimane completeremo il quadro di nomi che formano il Comitato Direttivo, con altri membri pronti a contribuire con le proprie competenze e idee innovative.

Forza Italia Giovani si impegna a lavorare in collaborazione con i giovani di Sarno per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un nuovo futuro con idee volte al rilancio e alla programmazione stabile di iniziative e opere per il nostro paese. Vogliamo coinvolgere attivamente la comunità attraverso l’organizzazione di tavoli rotondi tematici, che rappresentano un forum aperto e inclusivo dove tutti possono condividere le proprie idee, preoccupazioni e prospettive. Questi tavoli offriranno un ambiente informale e costruttivo in cui i giovani possono esprimere le proprie opinioni e contribuire attivamente a plasmare il nostro futuro.