SARNO. IL SINDACO FRANCESCO SQUILLANTE TAGLIA IL NASTRO DI UN NUOVO PARCO GIOCHI

È stata inaugurata ieri sera, in Piazza Marconi, una nuova area giochi completamente dedicata ai bambini, pensata per offrire uno spazio sicuro, accogliente e inclusivo dove poter giocare e socializzare. L’area è stata attrezzata con giostrine inclusive, accessibili anche a bambini con disabilità. Un passo importante verso l’inclusione e la creazione di spazi pubblici realmente aperti a tutti. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione Comunale, Don Roberto Farruggio, che ha benedetto l’area giochi, e molte famiglie con bambini, che hanno accolto con entusiasmo l’apertura del nuovo spazio.

Share on: WhatsApp