SARNO. NUOVE ADESIONI PER FORZA ITALIA: ECCO CHI ADERISCE AL PARTITO DEGLI AZZURRI

Domenica 23 aprile ore 11:00, presso il Bar “Acquedotto 43”, in via Giacomo Matteotti 70 a Sarno, si terrà la conferenza stampa per l’adesione a Forza Italia di Domenico Crescenzo, con la presenza dell’Europarlamentare Fulvio Martusciello.

Interverranno: Carmela Ferrara, componente del direttivo di Forza Italia Sarno; Veronica De Filippo, componente direttivo Forza Italia Sarno; il capogruppo e coordinatore cittadino di Forza Italia Giuseppe Agovino; il vicepresidente del consiglio comunale di Sarno Domenico Crescenzo. Concluderà gli interventi l’Europarlamentare Fulvio Martusciello. A moderare l’incontro Vincenzo Montoro, già coordinatore Forza Italia Sarno.

Il partito azzurro, inoltre, presenterà le prossime iniziative territoriali per prepararsi alla sfida delle amministrative 2024, alla presenza di Parlamentari, Europarlamentari e dei dirigenti provinciali.

“Una nuova stagione per Forza Italia a Sarno. – dichiara il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Agovino – Stiamo costruendo il nuovo partito per essere protagonisti e farci trovare pronti, come sempre, alle elezioni amministrative del 2024. Vogliamo presentarci al nostro elettorato con progetti seri, per far rinascere questa città dopo 10 anni di buio dell’amministrazione di centrosinistra. Vogliamo scrivere una nuova pagina di storia, Sarno è stata da sempre una roccaforte di Forza Italia, in provincia di Salerno, e vogliamo continuare ad esserlo e lo vogliamo fare con gli uomini e le donne migliori del nostro territorio.

L’adesione al nostro partito del vicepresidente del consiglio comunale Domenico Crescenzo è la conferma, ed è per noi un motivo di orgoglio. È stato il più votato tra le fila dell’opposizione, alle scorse elezioni amministrative, ed è un uomo che ha dedicato una vita per la politica e si batte costantemente per il territorio. Un professionista dai grandi valori umani e politici, sempre coerente nel suo percorso politico e sempre nelle fila del centrodestra. Pertanto è davvero un grande piacere accoglierlo nella nostra famiglia, perché sempre motivato e degli stessi nostri ideali democratici. Il nostro percorso di ricostruzione del partito continua. Siamo pronti a confrontarci con le altre forze politiche del centrodestra, ovviamente l’incipit deve essere una condivisione di valori e di visione: non può nascere alcun progetto senza chiarezza e serietà all’interno della coalizione”, conclude Agovino.