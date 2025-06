SCAFATI. LA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE CAROTENUTO: “MILITARI IN STRADA PER LA SICUREZZA”

Una richiesta istituzionale per la sicurezza urbana Scafati città più sicura, protetta e presidiata. È questa la richiesta formale che il consigliere comunale Francesco Carotenuto, capogruppo di Scafati Arancione, ha rivolto al sindaco Angelo Aliberti attraverso una lettera protocollata il 6 giugno 2025. L’obiettivo: sollecitare l’Amministrazione comunale ad attivarsi presso il Governo e i Ministeri competenti per inserire Scafati nel programma nazionale “Strade Sicure”.

Un presidio dell’Esercito per supportare le forze dell’ordine

Il progetto, già operativo in numerose città italiane, prevede l’impiego delle Forze Armate a supporto delle Forze dell’Ordine per il controllo del territorio e il contrasto alla microcriminalità. “È una misura necessaria – si legge nella missiva – per dare risposta concreta al crescente disagio dei cittadini, specie nelle zone più esposte a fenomeni di illegalità, degrado e insicurezza”.

L’invito ad Aliberti: “Si faccia portavoce presso il Governo”

Nel documento, Carotenuto invita il sindaco Aliberti ad attivarsi “in tutte le sedi istituzionali necessarie” per ottenere l’inserimento della città nel piano nazionale. “I cittadini confidano nella Sua sensibilità – scrive – e attendono una presa di posizione chiara. Non possiamo più restare in silenzio.”