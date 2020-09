SCUOLA DEL MEDITERRANEO: LA PARITARIA CHE E’ GIA’ RIPARTITA IN PIENA SICUREZZA

Non tutta la Campania attende il suono della prima campanella per il ritorno a scuola: da ieri, infatti, 14 settembre sono riprese le lezioni, almeno per il settore dell’Infanzia all’interno della Scuola del Mediterraneo, la struttura paritaria che si trova a poche centinaia di metri dal centro di Mercatello, immersa in uno scenario naturale di grande suggestione. Scuola del Mediterraneo riparte, dunque, in piena sicurezza con l’applicazione dei protocolli ministeriali non solo per l’Infanzia, ma anche per le classi delle Elementari e delle Medie che, anche per quest’anno, avvieranno le lezioni nei locali di Via Salvatore Allende.

Si tratta di una scuola paritaria-privata nella quale i genitori possono ritrovare altissimi livelli di professionalità nel personale docente ma anche una grande organizzazione da parte dei gestori che, mai come in questo particolare anno scolastico, sono pronti a rispondere ad ogni tipo di esigenza.

