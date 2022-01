SCUOLE, DE LUCA TORNA ALL’ATTACCO: PRONTA ORDINANZA PER LA DAD FINO AL 30 GENNAIO ?

Secondo quanto riportato da Fanpage, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca non avrebbe alcuna intenzione di fare un passo indietro rispetto alle sue dichiarazioni sulla necessità di disporre la didattica a distanza, nelle scuole della Campania, fino al termine del mese di Gennaio. Una decisione che, nelle prossime ore, potrebbe già trovare spazio all’interno di una apposita ordinanza che segue quella che già alcuni Presidenti di Regione, come Nicola Zingaretti nel Lazio, hanno già adottato. Uno strappo con il Governo che non aveva mostrato alcuna intenzione di procedere con lo stop al rientro in classe, al termine delle festività natalizie. La Campania, quindi, si prepara a tornare alla Didattica a distanza con una ordinanza motivata da esigenze di carattere sanitario.

