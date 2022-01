SALERNO. LA COMMISSIONE TRASPARENZA FA CHIAREZZA SUI DISAGI UFFICIO ANAGRAFE

Questa mattina la commissione trasparenza, su impulso del presidente Cammarota, ha proceduto all’audizione del dirigente dell’ufficio anagrafe dottoressa Quagliata al fine di verificare le disfunzioni denunciate da più parti relativamente al funzionamento dell’ufficio anagrafe.

La dottoressa Quagliata, in collegamento a telefono aperto, ha risposto alle domande della commissione, riferendo che gli uffici versano in stato di profonda crisi in quanto tra casi COVID e carenza assoluta di personale non è possibile far fronte al lavoro dei prossimi mesi anche se è stato spostato a via Picarielli il rilascio delle carte d’identità con appuntamenti fissati via mail e a mezzo telefono.

La dottoressa Quagliata ha smentito categoricamente l’affermazione che i telefoni siano fuori posto, e ha auspicato la copertura in pianta organica ulteriore personale con le nuove assunzioni effettuate dal Comune di Salerno.

A questo punto il presidente Cammarota, sentito la commissione, ha proceduto all’audizione diretta, sempre a mezzo contatto telefonico a viva voce, con il dirigente Della Greca, il quale ha avuto la delega per il personale, che ha riferito che verranno immesse in pianta organica tra le 40 e le 50 unità, e ci si approvvigionerà anche attraverso risorse della Regione Campania entro l’ inizio di febbraio prossimo.

Il presidente ha richiesto l’audizione del Della Greca per mercoledì alle ore 12:30, con richiesta di uno schema preciso delle unità da allocare per il potenziamento dell’ufficio anagrafe.