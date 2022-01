ROSARIO DANISI (CAMPANIA LIBERA): “GIUSTA SCELTA DI DE LUCA, SCUOLE CHIUSE PER FERMARE VIRUS”

Il Consigliere Provinciale di Campania Libera Rosario Danisi, consigliere comunale a Nocera Superiore, lancia un appello per sostenere la decisione del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, già sposata dall’Anci Campania, per un rinvio di 20 giorni per il rientro a scuola degli studenti in Campania.

“In queste ore è aperto su tutto il territorio della Regione Campania il dibattito sulla eventuale riapertura delle scuole.

Il mio pensiero, da amministratore comunale e provinciale, è quello del Presidente De Luca e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Auspicabile un rinvio a fine gennaio anche perchè riaprire il 10 gennaio, alla luce dell’aumento notevole dei contagi, metterebbe a rischio oltre la salute anche l’attività organizzativa dei programmi didattici.

Si procederebbe a singhiozzo, con probabili stop e i bambini/ragazzi non avrebbero vita facile.”