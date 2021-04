SCUOLE E RIAPERTURE. CARI SINDACI, COME AL SOLITO, SONO CAVOLI VOSTRI

Il Governo che decide ma, che in realtà, non decide proprio fino alla fine. Il Governo che vieta le deroghe ma, che tutto sommato, una deroga non si nega a nessuno. Il Governo dei Migliori, ci credete?, che alla fine il cerino lo lascia tra le mani dei soliti noti: i sindaci. Ed ecco allora fioccare le ordinanze a tempo perchè tutte le pressioni, coma accade dall’inizio di questa maledetta storia, finiscono sulle scrivanie dei Primi Cittadini: chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, spetta sempre ai Sindaci risolvere la questione. Certo, alla base delle ordinanze di chiusura ci sono sempre i numeri ma anche la preoccupazione di genitori e nonni che, in questo momento, si fidano solo ed esclusivamente dei Sindaci. Alla fine, e scusate se è poco, sono gli unici che vengono eletti, scelti, indicati direttamente dai cittadini. A Roma siedono persone che il 90% degli italiani neppure conosce.

