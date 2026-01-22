SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “PIENA DISPONIBILITA’ SU OBIETTIVI ANNUNCIATI DA GIUNTA FICO”

“Oggi ho partecipato alla seduta di insediamento della nuova Giunta Regionale del Presidente Fico, un passaggio istituzionale che segna l’avvio concreto di una fase politica dalla quale i cittadini si aspettano scelte chiare e coraggiose. Le difficoltà che ancora si registrano nella nomina dei presidenti delle commissioni non vanno in questa direzione. Ho accolto con favore il fatto che, nei primi indirizzi di governo citati da alcuni rappresentanti della maggioranza, siano stati richiamati temi decisivi per la salute dei campani: dalla lotta all’inquinamento alla necessità di intervenire seriamente sulle liste d’attesa, fino al richiamo – per me particolarmente significativo – al Registro dei Tumori, uno strumento essenziale per conoscere davvero lo stato di salute dei nostri territori.”
Lo scrive Sebastiano Odierna, Consigliere Regionale del Gruppo Cirielli Presidente.
Su questo punto sento una responsabilità personale: da assessore provinciale alla sanità fui tra i primi a promuovere l’Istituzione del Registro dei Tumori in Provincia di Salerno, convinto che senza dati certi non esistano politiche credibili. Vedere poi quell’esperienza affossata dalla successiva amministrazione è stata una sconfitta non per me o per la mia parte politica, ma per l’intera comunità.
Proprio per questo, di fronte agli impegni annunciati oggi, la mia posizione è chiara: piena disponibilità a sostenere ogni azione seria e verificabile su ambiente, prevenzione, liste d’attesa, registro dei tumori e tutela della salute, ma allo stesso tempo vigilanza massima perché nessuno si limiti agli annunci.
Continuerò a seguire passo dopo passo le scelte della Giunta su questi dossier, chiedendo trasparenza, tempi certi e risultati misurabili, affinché le politiche sanitarie non restino sulla carta ma producano benefici reali per le persone.