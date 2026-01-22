SEBASTIANO ODIERNA (CIRIELLI PRESIDENTE): “PIENA DISPONIBILITA’ SU OBIETTIVI ANNUNCIATI DA GIUNTA FICO”

Su questo punto sento una responsabilità personale: da assessore provinciale alla sanità fui tra i primi a promuovere l’Istituzione del Registro dei Tumori in Provincia di Salerno, convinto che senza dati certi non esistano politiche credibili. Vedere poi quell’esperienza affossata dalla successiva amministrazione è stata una sconfitta non per me o per la mia parte politica, ma per l’intera comunità.

Proprio per questo, di fronte agli impegni annunciati oggi, la mia posizione è chiara: piena disponibilità a sostenere ogni azione seria e verificabile su ambiente, prevenzione, liste d’attesa, registro dei tumori e tutela della salute, ma allo stesso tempo vigilanza massima perché nessuno si limiti agli annunci.