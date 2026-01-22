NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “PROSEGUE OPERA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Si è concluso il secondo intervento di riqualificazione urbana dell’area di Via Arturo Petrosini – Piazza Maestri del Lavoro, riguardante nello specifico il punto di accesso alla piazza provenendo da Via Barbarulo.

Il primo e fondamentale intervento ha riguardato l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti, mediante la completa rimozione della scalinata preesistente e la realizzazione di una nuova scala idonea al superamento del dislivello, corredata da un’adeguata rampa di accesso.

Contestualmente a tale macro-intervento, si è proceduto a un completo restyling del tratto di collegamento interessato che, pur inserito nel centro urbano, versava in condizioni di degrado e abbandono.

L’intervento ha pertanto previsto la realizzazione di una nuova pavimentazione su tutta l’area, mediante l’utilizzo di pietra chiara di Ostuni, nonché l’esecuzione di puntuali interventi di arredo urbano. In particolare, è stata realizzata una nuova fioriera, arricchita da essenze arboree appositamente selezionate per la loro idoneità all’arredo urbano sotto il profilo estetico e della manutenibilità, oltre alla posa di elementi di illuminazione integrati lungo il perimetro della fioriera e in prossimità della scalinata. L’insieme degli interventi è stato concepito con l’obiettivo di restituire uno spazio armonioso, ordinato e decoroso.

Con questo intervento, l’Amministrazione Comunale ha concluso il primo lotto di un più ampio programma di riqualificazione di Piazza Petrosini e Piazza Maestri del Lavoro, finalizzato alla rifunzionalizzazione complessiva degli spazi urbani attraverso la riorganizzazione delle aree pedonali e carrabili, l’incremento delle superfici destinate alla mobilità pedonale e la contestuale riduzione della sede stradale alle sole esigenze di accesso alle pertinenze.

L’obiettivo complessivo è quello di dotare la città di una nuova area pedonale, alberata e caratterizzata da ampi spazi verdi, contribuendo in maniera significativa alla riqualificazione del centro urbano. È attualmente in corso la procedura di affidamento dei lavori relativi al secondo lotto, riguardante la riqualificazione dell’intera Piazza Petrosini (area prospiciente “Idea Bellezza”), propedeutica all’affidamento del terzo e ultimo lotto, che interesserà l’area prospiciente l’Istituto “Galizia”.

