SEVERINO NAPPI (LEGA): “LA REGIONE CAMPANIA CHIARISCA SU ASSUNZIONI EAV”

“Abbiamo appreso che Eav, azienda regionale dei trasporti, sarebbe pronta ad assumere un numero consistente di lavoratori (circa 130) con modalità che appaiono del tutto irrituali. Le assunzioni sarebbero state programmate circa un anno fa, senza che di questo singolare modo di procedere risulti sussistere alcun avviso o bando. C’è poi da considerare che l’innesto di nuove unità porterebbe a una rilevante spesa per Eav, sforzo economico incompatibile con l’andamento dei conti aziendali che si presentano deficitarii e privi di adeguate risorse, tanto che da numerosi fornitori è stato segnalato il mancato pagamento di forniture di materiali e servizi. Considerato pure che le assunzioni si concretizzerebbero in periodo ‘elettorale’, abbiamo presentato apposita interrogazione consiliare per conoscere se quanto abbiamo rilevato grazie ad attività di ascolto del territorio corrisponda al vero, e in caso affermativo, di sapere quali provvedimenti immediati intenda adottare il presidente della Giunta regionale per evitare che Eav porti a compimento un procedimento di assunzione incompatibile con la normativa di legge. Chiediamo, inoltre, di sapere per quali motivi la società in oggetto non provvede al pagamento dei propri fornitori”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

Share on: WhatsApp