SIANO, COMUNALI 2021. IN CAMPO LA CANDIDATURA DEL MEDICO DELL’ASL FRANCESCO ALBANO

Sarà Francesco Albano, medico dirigente dell’Asl di Salerno, il nome sul quale una parte dell’opposizione di Siano ha deciso di convergere per affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali 2021. Lo stimato professionista, vicino al Partito Democratico, nelle ultime giornate ha incontrato numerosi esponenti politici del territorio, tra cui anche gli ex sindaci Sabatino Tenore e Gerardo Riccio, che hanno espresso parere favorevole per la sua candidatura alla carica di Sindaco. Già nel corso della prossima settimana la sua candidatura dovrebbe essere ufficializzata per iniziare la campagna elettorale sul territorio del Comune di Siano.

Share on: WhatsApp