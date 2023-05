SIANO. IL GRUPPO NOI LIBERI CHIEDE UN CONSIGLIO COMUNALE SU CIBO SINTETICO

Il Gruppo Consiliare di Siano Noi Liberi ha richiesto la convocazione del consiglio comunale per aderire alla petizione della coldiretti contro il cibo sintentico.

Con la presente petizione la Coldiretti vuole promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi.

La mozione a sostegno della petizione di Coldiretti contro il cibo sintetico impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad adottare tutti i provvedimenti utili al sostegno della petizione Coldiretti contro il cibo sintetico fornendo anche per la sollecita trasmissione della presente mozione al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste oltre tutti i consiglieri ad aderire pienamente, sottoscrivendola, alla petizione promossa da Coldiretti.

Aderendo a questa petizione vogliamo tutelare l’economia reale che comprende anche diverse realtà imprenditoriali del nostro comprensorio

