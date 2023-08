SIANO. SCONTRO MARCHESE-COMANDANTE PM: POTERI LIMITATI E DENUNCE IN CORSO

E’ in atto una vera e propria guerra tra il Sindaco di Siano Giorgio Marchese ed il Comandante della Polizia Locale del centro della Valle dell’Irno che, questa mattina, si è visto arrivare un decreto del Comune con il quale gli vengono revocati i poteri, e le relative indennità, per l’emissione di ordinanze specifiche, legate alle materie di competenza. Uno scontro che parte da lontano, culminata con denunce che, tra l’altro, vengono anche riportate all’interno del Decreto che, in queste ore, tiene banco a Siano dove, in molti, sono preoccupati da cosa accadrà per il futuro: all’orizzonte ci sono i tanto attesi festeggiamenti in onore di San Rocco ma anche l’arrivo di numerosi ospiti per il 14 agosto, quando si terrà l’evento Anni 90. Insomma, la situazione è tesa ed in molti si chiedono perchè Marchese, alla luce dei documenti in suo possesso, non abbia provveduto alla revoca del Comandante, limitandosi ad un semplice ridimensionamento di poteri e di indennità.

Share on: WhatsApp