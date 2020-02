SICUREZZA NELLE SCUOLE. ANASTASIO (FDI): “DOPO NOSTRA DENUNCIA INTERVENTO DELLA PROVINCIA”

La denuncia pubblica di Antonio Anastasio, Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia, sulla mancanza di sicurezza all’interno dell’Istituto Mattei-Fortunato di Eboli, ha portato, immediatamente ad un intervento dell’amministrazione provinciale di Salerno.

“Proprio questa mattina”, sottolinea Antonio Anastasio, “il consigliere provinciale delegato alla Edilizia Scolastica Antonio Sagarese è stato all’interno della sede dell’Istituto di Eboli dove, insieme alla Preside, ha effettuato un primo sopralluogo, garantendo in tempo rapidi l’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria”.

“E’ mio dovere ringraziare l’amico Antonio Sagarese per la velocità dell’intervento ma è altrettanto doveroso sottolineare come sia impensabile per una pubblica amministrazione dover rincorrere le emergenze, spesso al centro di denunce politiche, mancando un piano coordinatore di controllo e verifica della sicurezza all’interno delle scuole. Su questo tema noi di Fratelli d’Italia non faremo sconti a nessuno perchè la sicurezza dei nostri figli va oltre ogni appartenenza politica e partitica”.