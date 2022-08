SIETE POSITIVI IL 25 SETTEMBRE ? C’E’ IL VOTO DOMICILIARE, LO CHIARISCE IL MINISTRO SPERANZA

Anche per le elezioni politiche del prossimo 25 Settembre ci sarà la possibilità, per chi è positivo al Covid e si trova in isolamento, di usufruire del voto domiciliare.

Ci sono 600 mila italiani esclusi dal voto perché il ministro Speranza tarda a firmare la circolare per liberare i positivi asintomatici? «Questa è sciocca campagna elettorale. Penso che se una persona è positiva è interesse di tutti non contamini e non contagi altre persone. Come già fatto alle ultime elezioni, nelle città più importanti d’Italia, c’è la possibilità del voto domiciliare, lo si può usare anche in questo caso. Bisogna mantenere un elemento di prudenza». Così ha risposto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni di Radio Capital.