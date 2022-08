CATELLO LAMBIASE (M5S): “PIERO DE LUCA, SFILATE SOLITARIE. MA I FONDI PER IL VESTUTI?”

““E’ iniziata l’occupazione militare delle istituzioni da parte della famiglia De Luca. Passano le campagne elettorali ma il presidente della Regione Campania ed il suo primogenito continuano a non rispettare il ruolo super-partes delle istituzioni piegandole a logiche di campagna elettorale. ”

Lo scrive il Consigliere Comunale del M5S Catello Lambiase.

Dalla sanità al tribunale, dall’inaugurazione di piazze o di opere pubbliche tutto può essere strumentalizzato. Invece di fare sfilate vorremmo vederlo ammettere il fallimento dopo l’annunzio della proposta di includere la riqualificazione dell’impianto sportivo del Vestuti tra le opere finanziate quale sede del PNRR, promessa che passa di padre in figlio mai seguita dai fatti. Stranamente un Tavolo per il riutilizzo dell’ex-tribunale viene convocato alla presenza di un unico deputato in carica che in contemporanea è attore protagonista di una campagna elettorale in atto, essendo candidato. Si continuano a piegare le istituzioni regionali, provinciali e cittadine al volere di una famiglia. Tutto questo allontana i cittadini dalle istituzioni ma probabilmente questo è il loro obiettivo”.