SILVIO BERLUSCONI ED IL QUIRINALE: L’ULTIMA SFIDA POLITICA DEL CAVALIERE

“Ho il 10%-15% di possibilità di diventare Presidente della Repubblica”. Cosi’ Silvio Berlusconi, come riportato dal Corriere della Sera, parlando con alcuni amici ed esponenti politici del centro destra, immaginando la sua ultima avventura politica, quella di arrivare al Quirinale. Una road map che il Cavaliere ha già chiara in mente, perchè è straconvinto che, alla fine, Draghi rimarrà a Palazzo Chigi e che il nome di Marta Cartabia non riuscirà ad ottenere i voti necessari. E Berlusconi, da grande stratega, pensa di scendere in campo quando per diventare Presidente della Repubblica basterà la maggioranza semplice: alla terza chiama, quando per aprire il portone del Quirinale sarà sufficiente che 505 grandi elettori scrivano il suo nome sulla scheda.

Share on: WhatsApp