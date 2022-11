SINDACI, ADESSO TOCCA A VOI: PONTECAGNANO, CAMPAGNA, PELLEZZANO E MONTECORVINO ROVELLA AL VOTO

Archiviate le elezioni politiche, chiusa anche la pratica per le Provinciali, adesso tutti i riflettori della politica provinciale sono già fissati sulle prossime elezioni amministrative. Si tornerà a votare a maggio (o, al massimo, nella prima settimana di giugno) e per i comuni di Campagna, Pontecagnano Faiano, Pellezzano e Montecorvino Rovella sono già iniziate le grandi manovre di avvicinamento all’appuntamento con il voto. Fatta eccezione per il sindaco di Campagna Roberto Monaco – giunto al secondo mandato – per gli altri sindaci uscente è già iniziata la campagna elettorale sui territori. E’ iniziata, con ampio anticipo, per Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, pronto ad affrontare gli elettori del suo comune con una coalizione di centro sinistra: sono già alle prese con la composizione della lista Francesco Morra (Sindaco di Pellezzano) e Martino D’Onofrio (Sindaco di Montecorvino Rovella) che, al momento, non conoscono i rispettivi avversari.

