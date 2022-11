BELLIZZI FUORI DAL CORO: IL SINDACO VOLPE LASCIA LE SCUOLE APERTE NONOSTANTE ALLERTA METEO

“Cari Concittadini domani le nostre scuole di ogni ordine e grado resteranno regolarmente aperte. Come sempre abbiamo predisposto tutti i servizi di accompagnamento e di allerta necessari.”

Lo scrive il Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, in un post rivolto a tutti i cittadini del centro della Piana del Sele.

Siamo in una zona ampiamente pianeggiante. I nostri istituti sono ampiamente in sicurezza.

Far restare a casa i circa 4000 studenti significa anche garantire alle famiglie un servizio sostitutivo in tempo reale. Molti genitori non hanno nessuna possibilità di far assistere i propri ragazzi. Chiediamo uno spirito collaborativo e di sicurezza per tutti.