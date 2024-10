SINDACI FUORI DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: IL SILENZIO ASSORDANTE DELL’ANCI

Con la nuova Legge Elettorale per il Consiglio Regionale della Campania i Sindaci, tutti e senza esclusione basata sulla popolazione, sono destinati a rimanere fuori dall’assise campana, perchè la modifica al vaglio della Commissione Statuto, prevede che tutti i primi cittadini in carica siano incandidabili per le Regionali. O ci si dimette o niente, con un chiaro segnale che arriva da tutto il Consiglio Regionale ai Sindaci che, sotto il profilo elettorale, sono molto pericolosi ed insidiosi per i Consiglieri Regionali uscenti. Uno schiaffo in faccia a tutti i Sindaci della Campania senza che, fino ad oggi, l’Anci, sempre pronta a difendere i primi cittadini, abbia detto qualcosa a riguardo, provando se non a fermare almeno a modificare quella norma che suona come una porta chiusa in faccia ai tanti Sindaci che avrebbero potuto portare la propria esperienza all’interno del Consiglio Regionale della Campania.

